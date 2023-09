Bologna-Napoli, 7mila napoletani al Dall'Ara nonostante il divieto: i dettagli

Ultime notizie Serie A - Non ci saranno i tifosi azzurri residenti in Campania al Dall'Ara, per Bologna-Napoli di domenica ore 18. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

"Troppo alto il rischio che i tifosi organizzati si incrocino con gli ultras della Roma diretti a Torino. E allora il Viminale ha deciso di fermare tutti. Intanto a Bologna non mancherà il sostegno del tifo azzurro: saranno almeno 7000 i tifosi in tutto il Nord ad andare nel settore ospiti, a partire dagli iscritti al Napoli Club Bologna presieduto da Maurizio Criscitelli, che ha la sede intitolata a Giancarlo Siani".