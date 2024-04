"Bisogna crederci fino alla fine": discorso di Calzona alla squadra, ecco cos'è successo a Castel Volturno

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle condizioni degli azzurri in vista del rush finale in campionato, svelando un retroscena proveniente da Castel Volturno:

"Tutto pareva perduto dopo il deludente 2- 2 di domenica mattina al Maradona. Invece hanno rallentato anche le dirette concorrenti e per questo Calzona ha trovato un appiglio per provare per l’ennesima volta a scuotere il Napoli, aggrappandosi alla matematica. "Bisogna crederci fino alla fine...", ha infatti ribadito il tecnico calabrese ai giocatori, che hanno ancora a disposizione 6 partite di campionato e 18 punti per migliorare l’attuale ottavo posto in classifica. In palio c’è anche l’obiettivo minimo — ma a questo punto non secondario — della permanenza in Europa, da cui il club azzurro rischia di uscire per la prima volta dopo 14 anni consecutivi di qualificazione per le Coppe".