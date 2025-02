Biglietti Napoli-Inter, Maradona verso il sold-out! Diversi settori già esauriti: il dato

Notizie Napoli calcio - Contro l'Udinese al Maradona erano in 50.938, con l’Inter forse saranno anche di più. Lo scontro diretto, in programma ad inizio marzo, chiama a raccolta i tifosi del Napoli per un big match in salsa tricolore.

Biglietti Napoli-Inter, gli aggiornamenti

Come riportato dal Corriere dello Sport, è già caccia al biglietto e diversi settori del Maradona sono risultati sold-out nel giro di pochi minuti: