Belgio-Italia, arbitra Vincic: dalle manette alla sfida di Euro 2020

Ultime calcio - Sarà Slavko Vincic l'arbitro di Belgio-Italia, i quarti di finale di fuoco di Euro 2020 che attendono gli uomini di Roberto Mancini domani alle 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Nella triade assieme allo sloveno ci saranno anche i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, mentre il quarto uomo sarà l'argentino Rapallini.

Come riporta Il Mattino:

“È il 29 maggio del 2020, appena un anno fa, quando Vincic viene arrestato nel corso di una maxi retata per traffico di droga, sfruttamento della prostituzione e possesso di armi in un casolare in Croazia. Con lui c'è anche Tijana Maksimovic, la donna a capo dell'organizzazione criminale, oltre a nove donne, ventisei uomini, tutti finiti dietro le sbarre come anche l'arbitro, e anche 14 pacchi di cocaina, tre giubbotti antiproiettile, pistole e 10mila euro in contanti. Lo sloveno, però, si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene”.