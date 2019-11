Secondo i colleghi del Il Mattino, Dries Mertens non tornerà a Napoli anticipatamente per l'infortunio subito in campo con il Belgio contro la Russia. l'attaccante azzurro avrebbe recuperato dal colpo ricevuto e potrebbe essere impiegato regolarmente dal ct Roberto Martinez contro Cipro.

Dries Mertens, attaccante del Napoli