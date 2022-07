Calciomercato Napoli. In attesa di definire il futuro di Koulibaly, il Napoli è ad un passo dal chiudere l'arrivo di Ostigard dal Brighton. Il centrale norvegese sarà dunque il quarto centrale in rosa, andando a prendere il posto della meteora Tuanzebe.

Becao

Napoli-Becao, i dettagli

Intanto, per cautelarsi, il club azzurro aveva avanzato anche un'offerta all'Udinese per Rodrigo Becao: sul brasiliano, come riporta Tuttosport, c'è anche l'interessamento dell' Everton in Premier League.