Entro due anni De Laurentiis dovrà cedere Napoli o Bari! Basta multiproprietà, il 30 settembre Consiglio Federale

Napoli Calcio - Nella proposta di Gravina - che sottoporrà al consiglio e alle società in un'assemblea - verranno a formarsi una Serie A, una Serie B, una Serie C Elite (quest'ultime due in un'unica lega professionistica dal 2024-25), una Serie C semiprofessionista e poi il dilettantismo con Serie D Elite e Serie D. Tuttavia, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, per una vera rivoluzione culturale servono norme in grado di dare stabilità. Una di queste: bandire la multiproprietà.

"Il caso Lotito insegna che bisognerà trovare in fretta una soluzione alle altre due situazioni considerate "a rischio": quella tra Bari e Napoli che fanno capo alla famiglia De Laurentiis e la meno conosciuta Mantova-Verona con Maurizio Setti. Le norme federali già prevedono un divieto per le multiproprietà, ma c’è un passato da "bonificare" senza più deroghe. Nell’idea di Gravina, DeLa e Setti dovranno fare una scelta netta entro due stagioni"