Da Bari - Pericolo stadio San Nicola, il tetto di copertura rischia di staccarsi!

Ultimissime notizie - Il tetto dell’«Astronave» di Renzo Piano, malandato com’è, continua a costituire fonte di preoccupazione per la sicurezza anzitutto degli spettatori. E così ieri sono partite le operazioni di smontaggio anche dei pannelli della copertura della Tribuna Ovest dello Stadio San Nicola. Il tutto a poche ore dal sopralluogo effettuato da una ditta incaricata dei lavori e inviata dal Comune di Bari. La Società Sportiva Calcio Bari era al corrente della cosa. L’intervento dell’impresa prescelta dal Comune andrà avanti ancora per giorni e si è reso necessario dopo il pericolo di distacco dei teloni, già avvenuto in altre tribune. Lo stadio si presenterà senza alcuna copertura. A riportare la notizia è l'edizione pugliese del Corriere del Mezzogiorno.