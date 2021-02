Bari, la famiglia De Laurentiis al bivio: Perinetti o Faggiano per ripartire

Ultimissime notizie. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola fa il punto sulla situazione in casa Bari, dove la famiglia De laurentiis è alle prese con un momento particolarmente difficile e sul punto di cambiare il direttore sportivo: circolano i nomi di Giorgio Perinetti e Daniele Faggiano, entrambi con un passato nel capoluogo pugliese: "Ora sembra godere di grande considerazione pure da parte dei De Laurentiis".

Bari, Perinetti o Faggiano per ripartire

Perinetti è legato al Brescia e non sarebbe stato ancora contattato ufficialmente dai De Laurentiis. E Faggiano, ancora sotto contratto con il Genoa, sarebbe una strada non proprio, o meglio non ancora, in discesa. Ieri il presidente de Laurentiis ha dichiarato in conferenza stampa che ci vorrà ancora un po’ di tempo perché la decisione sia presa. Gli altri nomi in lizza sarebbero quelli di Mauro Meluso, Fabio Lupo, mentre appare più difficile puntare su Nicola Salerno o Igor Protti.