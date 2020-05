Bari, De Laurentiis: "Il metodo della media punti offende lo sport: negare i playoff è illegittimo. Diversi club stanno pensando ad un’azione legale"

Notizie - Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport: "Mi sembrano procedimenti che non solo violano ma offendono la giustizia sportiva, che ha nel campo il suo inappellabile giudizio.Il Carpi ha giocato meno partite rispetto alla Reggiana ed al Bari. Ed è un principio illogico, che andrebbe almeno equiparato, prendendo in esame l’identico numero di gare. So bene che qualsiasi decisione susciterebbe reazioni e malcontento ma il Bari, che presiedo, vuole almeno che non ci siano procedimenti innaturali. I playoff rientrano nelle dinamiche del campionato, sono previsti e sono in calendario e negarli a chi ha avuto modo di guadagnarseli è profondamente illegittimo. So bene quale sia la situazione della Serie C e mi è chiaro che esistano problemi di finanziario. Ma c’è anche chi ha speso svariati milioni di euro e penso debba essere rispettato alla stessa maniera"