Barcellona-Napoli, Mertens promosso nelle pagelle: "Si muove bene con Insigne e provoca il rigore che dà qualche speranza al Napoli"

Ultimissime Napoli - Le pagelle dei quotidiani per Dries Mertens dopo Barcellona-Napoli:

Gazzetta 6,5 - Al novantesimo secondo terrorizza Ter Stegen approfittando di un errore di Pique colpendo il palo. Si muove bene con Insigne e provoca il rigore che dà qualche speranza al Napoli.

Corriere dello Sport 6,5 - Un palo esterno in apertura, poi l’assist per il tiro di Zielinski, infine il rigore procurato con l’anticipo su Rakitic. Almeno lui resta in partita per tutto il primo tempo.

Tuttosport 6 - Al primo soffio, su azione casuale, colpisce il palo esterno. Vede pochi palloni ma è comunque “zanzaroso”, tanto è vero che si procura un rigore.

Il Mattino 5,5 - Che occasione quella che gli capita in avvio su una palla sporcata da Pique, gioca una gara tenace, difficile, con una pressione spesso solitaria ma insegue ogni pallone.