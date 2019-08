Barcellona-Napoli, le probabili formazioni: Zielinski al posto di Elmas, in avanti torna Milik [GRAFICO]

Notizie Calcio Napoli - Stasera il Napoli giocherà la seconda delle due amichevoli contro il Barcellona. Dopo la sconfitta a Miami, Carlo Ancelotti proverà a pareggiare i conti a Detroit, città del secondo confronto.

Come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico è orientato a schierare la miglior formazione essendo questo l’ultimo test amichevole prima dell’inizio del campionato.

Al centro della difesa ci sarà ancora Manolas che dovrebbe far coppia con Chiriches, in attesa del ritorno di Koulibaly previsto Ferragosto. A centrocampo Zielinski dovrebbe rilevare il giovane Elmas, titolare sia a Marsiglia sia nella prima gara contro il Barça. In attacco, ancora una possibilità per Milik nel 4-2-3-1 dopo gli innumerevoli errori commessi nella prima gara.