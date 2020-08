Barcellona-Napoli, fioccano insufficienze in pagella per Callejon: "Quasi non entra in partita"

Ultimissime Napoli - Le pagelle dei quotidiani per Josè Callejon al termine di Barcellona-Napoli:

Gazzetta 6 - Curiosamente la sua ultima partita con la maglia del Napoli arriva in Spagna. E' vivo, si vede che ha voglia di far bene a quello che ai tempi del Madrid di Mou era il suo grande avversario.

Corriere dello Sport 5 - Quasi non entra in partita.

Tuttosport 5.5 - La sua ultima partita nel Napoli non è certo la più memorabile, ma non è certo da questi particolari che va giudicato il suo ottimo tempo in azzurro.

Il Mattino 5 - Primi minuti estremamente promettenti, poi il suo rendimento cala con Jordi Alba che lo costringe a profondi ripiegamenti, non sempre riesce ad aiutare Di Lorenzo.