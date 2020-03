Barcellona-Napoli, CorSport annuncia: problema aereo risolto per gli azzurri. Possibile trasferta lampo, tutti i dettagli

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport dà delle importanti novità per quanto riguarda la situazione voli Spagna-Italia per le nostre squadre impegnate in Europa: "La Uefa ha speso tutta la giornata in frenetici contatti con le autorità iberiche. L’obiettivo era quello di trovare una finestra temporale per far decollare il volo del Getafe per Milano e per far atterrare quello della Roma a Siviglia". Il quotidiano sottolinea poi: "Non è esclusa comunque una trasferta lampo, con partenza domani mattina e rientro nella notte. Per gli azzurri il problema del volo per la Spagna è risolto". Le coppe europee sarebbero dunque salve.