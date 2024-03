CorSport - Calzona ha insistito su 6 cose in allenamento per mandare in tilt il Barça. Lanciato uno slogan alla squadra

Il Napoli giocherà senza paura ha tenuto a ribadire Francesco Calzona nel post gara di venerdì al fischio finale del match contro il Torino. L'allenatore azzurro ha lavorato molto su quattro aspetti per mettere in crisi il Barcellona nel ritorno degli ottavi di Champions League in programma domani sera come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport.

Francesco Calzona



Barcellona Napoli, la strategia di Calzona

Come si legge sul Corriere dello Sport, Francesco Calzona ha lavorato su quattro dettagli ritenuti fondamentali per mandare in tilt il Barcellona di Xavi che dovrà fare a meno di calciatori importanti per infortunio. Il tecnico del Napoli ha lanciato una sorta di slogan ai suoi ragazzi per domani insistendo sul fatto che non devono avere in alcun modo paura degli avversari: