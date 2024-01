Barak piace a Mazzarri, Napoli e Fiorentina ieri ne hanno parlato: prestito con obbligo a 5 milioni la formula giusta per chiudere

Calciomercato Napoli - Il Napoli batte 3-0 la Fiorentina e vola in Finale di Supercoppa Italiana. Intanto, oltre a sfidarsi in campo a Riyadh le due società hanno anche parlato di Barak che può trasferirsi al Napoli.

Come rivelato da Il Mattino il Napoli è sempre più vicino a Barak:

Napoli e Fiorentina ieri non si sono soltanto affrontate in campo nella semifinale di Final Eight di Supercoppa, ma anche dietro la scrivania. E lo hanno fatto direttamente a Riad per parlare dell'operazione Barak. Il centrocampista della Repubblica Ceca, 29 anni, che piace a Mazzarri ha dato il suo placet per il trasferimento all'ombra del Vesuvio. Ma resta da limare la formula del suo trasferimento. Il Napoli aveva proposto un prestito con diritto di riscatto, la Viola continua a chiedere 6 milioni per la cessione a titolo definitivo: alla fine si potrebbe trovare una soluzione con un prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni.