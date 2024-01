Barak-Napoli, Gazzetta: manca l'accordo sulla formula tra ADL e Commisso

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla trattativa per Barak tra Napoli e Fiorentina:

"Almeno che nei prossimi due giorni non si arrivi a una fumata bianca per Antonin Barak della Fiorentina, avversaria degli azzurri nella semifinale. De Laurentiis ha chiesto a Commisso il prestito con diritto, il collega viola vorrebbe vincolarci un obbligo. Insomma, la partita è aperta e i giorni in Arabia potrebbero aiutare i due club a sedersi attorno a un tavolo per definire l’intesa".