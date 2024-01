Barak-Napoli, CorSport: nuovo affondo con la Fiorentina, resta un ultimo nodo da sciogliere

Calciomercato Napoli. Dopo Mazzocchi, Traorè e Ngonge (oltre al prossimo Popovic), il Napoli sta provando a stringere anche per un altro centrocampista: il nome caldo resta quello di Antonin Barak della Fiorentina.

Barak-Napoli, le ultime

Barak è un pallino di Meluso, ed in queste ore Napoli e Fiorentina ne stanno parlando in occasione della Supercoppa in Arabia Saudita. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

Con la Fiorentina, oltre alla semifinale, il Napoli ha affrontato a più riprese il discorso legato ad Antonin Barak, centrocampista di 29 anni che il ds Meluso ha già apprezzato ai tempi di Lecce: si studia la formula giusta tra il prestito con obbligo di riscatto prediletto dalla Viola e quello con diritto di riscatto oppure con obbligo a obiettivi, cioè la qualificazione alla prossima Champions, preferito dal Napoli.