Bagni su Spalletti: "Dovrà dare tutto", De Giovanni: "Se fossi in Insigne avrei paura...", le reazioni di tifosi e vip

Napoli Calcio - Salvatore Bagni avverte Luciano Spalletti, come riporta La Repubblica: «Napoli è una piazza esigente, per farsi voler bene bisogna essere chiari e dare tutto. Però Spalletti è Spalletti». «Faccio il giallista — scherza lo scrittore Maurizio de Giovanni — quando penso a Totti e a Icardi (altro capitano entrato in rotta di collisione con Spalletti, ma all’Inter n. d. r.) se fossi nei panni di Lorenzo Insigne non mi sentirei troppo tranquillo». «È un allenatore valido, lo ha dimostrato nella sua carriera — sottolinea la showgirl Raffaella Fico — Ha allenato in grandi piazze e non possiamo lasciarci condizionare da una fiction dove gli hanno cucito addosso i panni del cattivo». Un altro grande ex come Raul Albiol, fresco vincitore dell’Europa League con il Villareal, ricorda: «È un allenatore esperto, che sa di calcio. Farà grandi cose anche perché difficilmente il presidente De Laurentiis sbaglia». De Giovanni lo sa bene e la sintetizza così: « Aspettiamo Spalletti senza assegni in bianco, né croci addosso».