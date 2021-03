Bagni: "Napoli per me quarto di misura davanti all'Atalanta! Con sei punti tra Crotone e Sampdoria darebbe una svolta"

Ultime notizie Napoli - Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport.

Varie certezze e un solo dubbio.

C’è un terzo di campionato.

«E quindi una serie di sconti diretti che potranno indirizzare in un senso o nell’altro i destini. Io la Juve non la immagino fuori dai giochi per la Champions. E il Napoli, se tra Crotone e Sampdoria riuscirà a fare sei punti, allora dà una svolta e può affrontare meglio poi le gare con l’Inter e la Lazio. In mezzo c’è lo «spareggio» con la Juventus, ma quello peserà soprattutto per i bianconeri»