Bagni: "Mercato Napoli? Sono preoccupato, troppe incognite! I tifosi sono sfiduciati, non credono più a niente"

Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli ora dirigente sportivo e consulente di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Mezzogiorno.

Il mercato del Napoli?

«Ribadisco. Da tifoso ma anche da addetto ai lavori sono preoccupato: ci sono troppe incognite che si sono affrontate troppo tardi. I nodi Mertens, Ospina, Fabian Ruiz e Koulibaly sono stati solo rimandati e affrontati tardi. Io vivo in mezzo alla gente di Napoli, sono in città molto spesso: i tifosi sono sfiduciati non credono più a niente. Hanno timore che i giocatori più importanti vadano via. Puoi avere tutte le idee del mondo ma rimettere in piedi una squadra del genere, che ha rischiato di vincere il campionato, non sarà un’impresa facile. E questo rende l’ambiente molto scettico»