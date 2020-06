Bagni: "Io doppio ex? Macchè, tifo Napoli da 36 anni. Al 60% mi sento napoletano. Lozano? Lo darei in prestito"

Salvatore Bagni, doppio ex di Inter e Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Repubblica:

Bagni, che partita sarà Napoli-Inter?

«Impossibile un pronostico. Non conosciamo le condizioni di Napoli e Inter. Gli azzurri hanno vinto 1-0 a San Siro. E mi auguro che quel gol sia determinante. La Coppa Italia è un obiettivo importante, bastano due partite per alzare al cielo un trofeo. Non dico che è facile, ovvio. Conte ha il vantaggio di giocare senza pubblico. Vediamo...».

I piccoletti del Napoli possono fare la differenza?

«Teoricamente è così. Di solito i brevilinei vanno in forma prima, ma questa è una situazione anomala. Il calcio è fermo da tre mesi e sarà tutto nuovo. E poi mancherà il pubblico».

Quale fattore farà la differenza?

«Per me saranno fondamentali i due mesi di allenamento fatti in casa. Chi ha svolto al meglio le direttive del proprio staff, potrà avere un vantaggio...».

Gattuso è stato un "martello" con i suoi giocatori.

«Adoro Rino. È un amico e una persona perbene. Ed è anche un ottimo allenatore. È subentrato in una situazione disastrosa, sembrava impossibile riprendere questa stagione ma lui c’è riuscito, ha guadagnato la stima dei giocatori. Ricordo l’ultima partita che ho visto al San Paolo contro la Fiorentina. Forse la peggiore. Il gruppo non c’era più. Gattuso è riuscito a ricostruirlo e ha conquistato risultati importanti. Merita la riconferma, non ci sono proprio dubbi. Adesso ha due obiettivi. Il primo è la Coppa Italia».

Qual è il secondo, Bagni?

«Non dobbiamo dimenticare la Champions. La sfida col Barcellona non è impossibile. Mi auguro che il Napoli possa giocare in un Camp Nou vuoto e sfruttare questo piccolo fattore. All’andata ha dimostrato di essere superiore, il Barça in questa stagione non è stato mai all’altezza. Probabilmente, se si fosse giocato subito il ritorno, il Napoli avrebbe potuto approfittarne, ma neanche così il pronostico è segnato».

Ma lei crede al quarto posto?

«Dipenderà tutto dal risultato di Atalanta-Sassuolo del 21 giugno. Se vince Gasperini, sarà complicato recuperare 12 punti. Qualora commettesse un passo falso, allora potrebbe tornare tutto in gioco. Ma dipende poco dal Napoli. Quando insegui, devi vincere e sperare».

Mertens ha deciso di rinnovare.

«Sono felicissimo. La storia tra Dries e il Napoli deve continuare. Mi auguro possa rimanere anche Callejòn: è un giocatore che può fare ancora la differenza. Poi giocare a Napoli non è mai semplice. Vedi Lozano. A me è sempre piaciuto, ma obiettivamente non ha inciso».

Cosa farebbe con il messicano?

«Le strade sono due. Confermarlo e dargli fiducia, ma con Gattuso ha avuto poco spazio, oppure provare a rilanciarlo in prestito sperando che torni ad esprimersi ai livelli mostrati in Olanda».