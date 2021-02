Auriemma su Tuttosport: "Staffetta Petagna-Osimhen con l'Atalanta: riconfermato Elmas mezzala"

Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Gattuso ha chiesto a Petagna di stringere i denti (sta giocando sul dolore dopo l’infortunio al polpaccio che si è procurato il 17 gennaio nel match contro la Fiorentina) anche domani con l’Atalanta, almeno per un’ora per poi cedere il posto ad Osimhen, che gradualmente sta crescendo nella condizione atletica. Può darsi che inizialmente possa sedere in panchina uno tra Lozano (28 gare su 28) e Insigne per utilizzare Politano che di partite ne ha giocate 27, ma con un minutaggio inferiore rispetto agli altri due esterni. Gattuso sta pensando all’ex Inter, anche perché vuole sfruttare l’ottimo momento in chiave-gol: ne ha già segnati 8. Spazio alle forze fresche e allora Elmas sarà di nuovo titolare, a destra nei tre di centrocampo, anche contro l’Atalanta"