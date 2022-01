Auriemma su Tuttosport: sintonia De Laurentiis-Al Khelaifi, per cedere Napoli o Bari ci sarebbe sicuramente un contatto

L'edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio al rapporto che c'è tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il patron del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi. Vi proponiamo un breve stralcio del focus firmato da Raffaele Auriemma.

"I rapporti con De Laurentiis sono ottimali fin dalle cessioni di Lavezzi e di Cavani. I due patron sono in sintonia e i loro rapporti si sono rafforzati da quando lo sceicco è diventato presidente dell’European Club Association, tanto che per un eventuale cessione di Napoli oppure Bari, alla quale De Laurentiis sarà costretto entro il 2024, certamente contatterebbe Al Khelaifi anche per chiedere un suggerimento o per sondare un interesse"