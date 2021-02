Auriemma su Tuttosport: "Osimhen salterà Granada e Benevento: ecco quando può tornare a disposizione"

Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive in merito al recupero di Osimhen: "Il Napoli dovrà attendere un po’ per rivederlo in partita, 4-5 giorni di riposo ed altri 4-5 di lavoro specifico per il riadattamento al campo di gioco. E per lui potrebbe essere anche un bene, potersi allenare quotidianamente senza la necessità di stringere i denti e giocare una partita. Victor freme, vuole tornare in campo, avendo già dimenticato quella zuccata pesante sul terreno di gioco di Bergamo e che gli aveva procurato un trauma cranico di secondo livello, cioè ha avuto solo un attimo smarrimento e non era svenuto del tutto. Ovviamente non sarà disponibile domani sera contro il Granada, sfida di ritorno dei sedicesimi di Europa League, e non si può escludere che il 3 marzo venga convocato per la trasferta di Sassuolo".