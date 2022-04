Auriemma su Tuttosport: "Meret indicato dal Napoli come titolare assoluto della prossima stagione"

Calcio Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive sulle condizioni di David Ospina ed anche del futuro di Alex Meret al Napoli. Le condizioni del colombiano andranno valutate molto attentamente in queste ore. Ricordiamo che Ospina ha saltato l'ultima gara contro la Roma causa sindrome influenzale. Di seguito le ultime raccolte dal giornalista sulle pagine del quotidiano torinese.

"Anche ieri Ospina ha svolto lavoro personalizzato in palestra e poi in campo, ciò vuol dire che anche ad Empoli il titolare sarà Meret , indicato dal club azzurro come titolare assoluto nel campionato che verrà"