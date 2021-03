Auriemma su Tuttosport: "Manolas e Lozano partiranno dalla panchina stasera a Roma"

Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Ieri sul treno per la Capitale sono saliti pure Manolas e Lozano, completamente recuperati dopo aver saltato otto partite il difensore greco (oltre ai disastrosi 4’ finali di Sassuolo) e sette il laterale messicano. Gattuso li utilizzerà a gara in corso, qualora ce ne fosse la necessità, perché inizialmente dovrebbe essere confermata la formazione che aveva espugnato Milano, con la sola eccezione di Di Lorenzo, squalificato per un turno, al cui posto giocherà Hysaj, con l’inserimento di Mario Rui a sinistra"