Auriemma su Tuttosport: "Ma quale MLS! Insigne ha incontrato agenti immobiliari americani per l'acquisto di immobili di pregio a New York ed in Florida"

Napoli calcio - Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive: "Nel frattempo il capitano del Napoli sta pensando al futuro della sua famiglia post calcio, accettando il consiglio di un amico come Ciro Immobile. Di recente ha incontrato in un hotel a Napoli i rappresentanti dell’agenzia immobiliare americana Rock and Stars per acquistare due appartamenti di pregio a New York ed un altro in Florida. Affari ma soprattutto pallone per il capitano azzurro, che ieri ha effettuato lavoro di scarico ed oggi tornerà a lavorare con il gruppo".