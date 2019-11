Auriemma su Tuttosport: "I numeri mettono sulla graticola Ancelotti e Pioli: l'allenatore sarà l'osservato speciale di ADL a Milano"

Ultime Calcio Napoli - Il collega Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport scrive: "Sono numeri negativi che mettono sulla graticola i due allenatori. Carlo Ancelotti è l’osservato speciale del presidente per capire come riprenderà le redini di uno spogliatoio troppo in subbuglio negli ultimi tempi, ma anche Stefano Pioli (subentrato a Marco Giampaolo lo scorso 9 ottobre) non può sentirsi sereno: su cinque partite ne ha vinta solo una, di misura (1-0) contro la Spal, ne ha perse tre e ne ha pareggiata una. In più, il Milan ha perso sette delle prime 12 partite, un dato talmente negativo che bisogna tornare alla stagione 1941/42 per ritrovarlo; poi è uscito sconfitto in tre delle ultime cinque partite interne di Serie A, tante quante nelle precedenti 22. La domanda è: riuscirà il Napoli ad approfittare di questa situazione assai critica dei rossoneri? A livello di organico la risposta è: sì. Però c’è da capire se anche la squadra di Carlo Ancelotti saprà ritrovarsi dopo le ultime cinque gare senza vittorie (contando tutte le competizioni) e per rivedere gli azzurri incapaci di vincere per sei gare, bisogna tornare fino al marzo 2013, ma in qual caso si arrivò a sette partite senza successi".