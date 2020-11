Auriemma su Tuttosport: "Battere il Milan per trovarsi magari primi: per il Napoli potrebbe essere uno stimolo in più"

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport racconta lo stato d'animo di Gattuso che oggi affronterà la sua ex squadra:"Al fischio d’inizio dell’arbitro Valeri sarà per lui come quando scendeva in campo e non guardava in faccia l’avversario, nemmeno se fosse stato un suo parente. Lotta dura e corretta per prendersi i tre punti, mai così importanti come quelli in palio stasera: se il Sassuolo non riuscisse a fare bottino pieno a Verona, il Napoli si ritroverebbe primo in classifica nonostante i 4 potenziali punti sottrattigli dalla giustizia sportiva per il pasticciaccio della gara non giocata contro la Juventus. Sarebbe per gli azzurri una spinta ulteriore a fare ancora meglio, pensando a quei 4 punti soltanto come un salvadanaio che potrebbe anche aprirsi un giorno, e non più come il rimpianto di non aver potuto giocare quella gara".