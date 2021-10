Auriemma su Tuttosport: "Alzi la mano chi si aspettava un Napoli così nonostante la spending review di ADL. I complimenti vanno a Giuntoli e Spalletti"

Napoli calcio - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Alzi la mano chi avrebbe pronosticato questo ritmo vertiginoso degli azzurri, 8 vittorie consecutive in campionato come non succedeva dalla stagione 2017-2018. Probabilmente nessuno, anche alla luce della spending review che il patron azzurro aveva imposto alla squadra mercato per risanare il bilancio (rosso da 19 milioni) e con la richiesta di abbassare anche il monte ingaggi insostenibile senza gli introiti della Champions (135 milioni per gli stipendi). Se la dirigenza azzurra è riuscita a fare tutto questo ed essere anche prima in classifica con 2 punti di vantaggio sul Milan e addirittura 7 sull’Inter scudettata, il merito va a chi è riuscito a completare l’organico con un difensore svincolato (Juan Jesus) per coprire l’addio di Maksimovic e con un prestito di altissima qualità come Anguissa, arrivato dal Fulham nell’ultimo giorno di mercato e con la partecipazione del club inglese al pagamento dello stipendio. Un vero capolavoro di strategia, poi completato dalla mano esperta di Luciano Spalletti, convinto che senza l’addio dei big, questo Napoli avrebbe anche potuto lottare per lo scudetto".