Auriemma: "Il Napoli a 38 milioni cede Zielinski al West Ham. Il polacco è stato proposto anche al Bayern"

Raffaele Auriemma su Tuttosport ha raccontato quale sia al momento la situazione del centrocampista Piotr Zielinski. Il polacco è al centro di numerose voci di mercato che lo vorrebbero al West Ham:

"A proposito di agenti, quelli di Zielinski sono in attività da tempo, sia sul fronte tedesco (è stato proposto al Bayern), sia su quello inglese. Proprio dalla Premier potrebbe arrivare l’offerta che il club azzurro non rifiuterà. Il West Ham ha fatto un sondaggio sul polacco, offrendo al Napoli 25 milioni di base fissa più 8 di bonus. Ad oggi c’è troppa distanza con ciò che richiede De Laurentiis , cioè 50 milioni. A 38 l’affare si chiude per la soddisfazione di tutti"