Auriemma su Tuttosport: "Politano verrà già convocato per Samp-Napoli"

Ultimissime calcio Napoli - Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport scrive riguardo l'ultimo colpo Politano: "Il tweet di De Laurentiis, con stretta di mano post-firma, la prima foto con la maglia azzurra e oggi Matteo Politano conoscerà i nuovi compagni di squadra durante il primo allenamento da calciatore del Napoli. Sono pronto ed emozionato per la mia nuova splendida avventura, in una bellissima città con una grande tifoseria. Non vedo l’ora di scendere in campo per questi colori e grazie anche all’Inter per l’opportunità che mi ha dato», sul suo profilo Instagram sono spuntate anche le prime parole dell’ex nerazzurro, fortemente voluto da Gattuso, che lo convocherà per la trasferta di Genova di lunedì".

