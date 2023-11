Atalanta-Napoli, pronta la prima formazione di Mazzarri! Subito novità a centrocampo

Notizie Calcio Napoli - Pronta la prima formazione titolare dell’era Mazzarri 2.0. Si riparte dal 4-3-3 e dal classico tridente visto in quest’avvio stagionale ma con una novità a centrocampo adl primo minuto: Cajuste.

Ultimissime Atalanta-Napoli

Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, lo svedese dovrebbe essere preferito ad Anguissa rientrato dalla nazionale soltanto giovedì. A completare il centrocampo ci saranno Lobotka in cabina di regina e Zielinski nel centrosinistra che ha recuperato dal problema di cui ha sofferto in questa sosta. In difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera con Gollini tra i pali. In attacco, come detto, spazio a Politano, Raspadori e Kvaratskhelia.

Probabili formazioni Atalanta-Napoli

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Scamacca. All. Gasperini

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri