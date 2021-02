Atalanta-Napoli, la probabile formazione di Gattuso: panchina per Koulibaly, difesa confermata e Zielinski sotto punta nel 4-2-3-1

Napoli Calcio - A parte il fatto che al Napoli mancano il leader (Mertens), il regista (Demme), la stella d'attacco (Lozano), il pilastro di difesa (Koulibaly che va solo in panchina oggi) e un altro po' di indisponibili qua e là sparsi per il campo, a Gattuso va tutto bene.

Come riporta Il Mattino:

"Koulibaly sarà a Bergamo, ma non titolare. Bisogna attendere ancora perché questo stramaledetto Covid non è uguale per tutti: Cuadrado 24 ore dopo il suo tampone negativo volava nel gelo di Reggio Emilia in Supercoppa, ma non per tutti è così. Difesa confermata, dunque, e sarà quella che gioca così dalla sera (nefasta) con il Genoa e che, però, è rimasta imbattuta sia con l'Atalanta (al Maradona) che con la Juventus. Le scelte sono già fatte perché tanto sono davvero pochi i ballottaggi: l'idea è quella del 4-2-3-1 con Bakayoko al fianco di Fabian Ruiz con Zielinski che torna sottopunta, con ai lati Insigne e Elmas e Osimhen là davanti".