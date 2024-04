Antonio Conte si allontana da Napoli: il motivo

Calciomercato Napoli - Nuovo allenatore Napoli, Antonio Conte il sogno e la prima scelta di De Laurentiis da mesi che continua a fare rilanci per convincere il tecnico ex Juventus e Interper averlo il prossimo anno a Napoli. Ora però arrivano importanti aggiornamenti sulla possibile trattativa.

Antonio Conte-Napoli, le ultimissime notizie

De Laurentiis non ha mai accantonato del tutto la pista Conte per il suo Napoli, ma sembra che l'idea possa sfumare col passare del tempo. Perché, come scrive Il Mattino, quella di Antonio Conte non è una pista alternativa, ma si tratta di una pazza idea che solletica la mente del presidente De Laurentiis già da ottobre, quando pure lo avrebbe voluto portare subito alla guida del Napoli al posto di Garcia. Quel discorso è rimasto aperto e per questo con l'arrivo dell'estate il patron spera sempre di riuscire a convincerlo a suon di milioni. Un sogno che al momento sembra essere proibito però per il Napoli di ADL.