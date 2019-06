Ancelotti: "Napoli? Primo anno di transizione, siamo pronti a colpire! Il ko di Albiol ha pesato, sul Liverpool e mio figlio Davide..."

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI - Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Vi proponiamo uno stralcio.

Il calcio che frequenti da oltre quarant’anni riesce ancora a sorprenderti?

«Il calcio cambia in continuazione, non puoi mai fermarti. Quest’anno abbiamo fatto cose nuove, penso alla costruzione da dietro con tre o con due centrali. Ho uno staff giovane che mi tiene vivo e mantiene aggiornato».

Tuo figlio Davide che ruolo ha?

«È la voce critica, forse anche per via della confidenza. Lo ascolto, ascolto tutti e traggo le conclusioni».

Toglimi una curiosità: perché hai investito e insistito sul 4-4-2?

«Perché è un sistema che permette di coprire molto meglio il campo, migliora in prevalenza l’aspetto difensivo. A livello offensivo non te lo so dire: a volte abbiamo fatto il 3-1-5-1, altre il 2-3-4-1. Con il 4-3-3 hai poca densità offensiva centralmente, spesso il centravanti si trova in uno contro 2… Fino a dicembre la squadra è andata benissimo, se in Champions non avessimo trovato il Liverpool nel girone saremmo passati tranquillamente. Alla ripresa qualcuno è calato e soltanto nella fase finale ci siamo ritrovati. Il primo anno è stato di transizione».