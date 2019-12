Ancelotti così male solo ai tempi della Reggiana. Rispetto allo scorso anno, il Napoli registra un -14

Ultime Calcio Napoli - Numeri impietosi quelli della stagione della SSC Napoli e di Carlo Ancelotti. Una partenza così traumatica, il tecnico di Reggiolo la ebbe solo quando venne esonerato dal Bayern Monaco nel 2017-2018. Eppure i dati non erano così allarmanti. Meno punti li conquistò solamente in Serie B nel lontano 1995-1996, sulla panchina della Reggiana. Dando uno sguardo alle statistiche, rispetto allo scorso anno il Napoli, a questo punto della stagione, ha quattordici punti in meno. Dati allarmanti che devono, inevitabilmente, far riflette. A riportarli è l'edizione odierna de Il Mattino.