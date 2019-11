Ammutinamento Napoli, punizione esemplare per gli azzurri: De Laurentiis intenzionato anche a chiedere i danni d'immagine

Notizie Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport, con un articolo a firma di Raffaele Auriemma, riferisce le ultime novità sulle mosse e i provvedimenti che De Laurentiis vuole adottare circa l'ammutinamento degli azzurri sulla decisione del ritiro imposto dalla società. Il presidente sembra voglia scegliere la linea dura con una punizione esemplare da infliggere ai calciatori.

De Laurentiis ha intenzione di presentare istanza al Collegio Arbitrale per trattenere gran parte degli importi della prossima mensilità da riconoscere ai singoli calciatori. Ovviamente più del 5%, altrimenti non avrebbe bisogno di rivolgersi al Collegio Arbitrale.

Alla percentuale da detrarre non c’è limite. Pare, però, che De Laurentiis voglia spingersi fino al 50%, con un ulteriore particolare tutto a svantaggio della squadra: il patron potrebbe anche decidere di trattenere gli emolumenti contestati fino alla decisione del Collegio Arbitrale, il quale potrebbe confermare gli importi o modificarli in base alla validità della linea difensiva scelta dagli atleti. E non è tutto.

Pare, infatti, che De Laurentiis abbia rivelato ad amici fidati l’intenzione di chiedere alla squadra anche il risarcimento per i danni di immagine subiti dal club a causa dell’ammutinamento. Questo procedimento verrà aperto rivolgendosi alla giustizia ordinaria, visto che verte sulla cessione dei diritti di immagine documentata da scritture private che sfuggono alla clausola compromissoria della Figc. In questo caso le cifre da dover riconoscere da parte dei calciatori potrebbero essere ancora più alte.