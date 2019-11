Ammutinamento Napoli, pentimento del gruppo: scuse e segnali distensivi verso De Laurentiis. Il retroscena

Notizie Calcio Napoli - Napoli, è seguito un pentimento dopo l'ammutinamento. Lo rivela il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. Come infatti riferisce il quotidiano, il gruppo si reso conto di un atto eccessivo e inedito nel mondo del calcio e ha cercato di recuperare.

Ammutinamento Napoli, il gruppo ha provato a rimediare

Sono arrivati così segnali di pace e anche di scuse al presidente Aurelio De Laurentiis nel frattempo negli Stati Uniti, ma il patron azzurro apparso irremovibile. Il danno subito, anche e soprattutto di immagine, e l’affronto sopportato, lo inducono alla linea dura. La stangata è intesa come punto da cui ripartire per sanare una spaccatura che non può e non deve pregiudicare una intera stagione.