Ammutinamento Napoli, multe in arrivo! ADL accetta le scuse ma opta per la linea dura: i dettagli

Ultimissime Calcio Napoli - Napoli, sarà lunedì il giorno della discordia post ammutinamento. Come infatti riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, si avvicina il il termine ultimo e gli azzurri stanno per ricevere la raccomandata che comunicherà la multa. Arriverà puntuale e senza alcuo sconto a fronte di una rivolta storica datata il 5 novembre scorso.

Ammutinamento Napoli: pugno duro di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis ha infatti optato per la linea dura: ai calciatori verranno contestate più infrazioni e in base alle singole posizioni le sanzioni varieranno dal 25 al 50% del loro stipendio lordo mensile. Una stangata - evidenzia il CorSera - che evidentemente non colpirà soltanto le tasche dei giocatori, ma che rischia ci incidere anche sul morale di una squadra chiamata a svoltare la stagione.

In base alle disposizioni dell’articolo 11 dell’accordo collettivo, i provvedimenti avranno un criterio di gradualità: più pesanti per i calciatori individuati come protagonisti della sommossa, ma si terranno in considerazione anche tanti altri atteggiamenti inopportuni come diversi accesi nello spogliatoio e non solo. I giocatori, dall'altra parte, anche hanno consultato i propri legali e ognuno potrà opporsi entro i 15 giorni dal momento in cui riceverà la comunicazione. Il gruppo - racconta il quotidiano - ha intanto provato a rimediare nei giorni successivi alla rivolta, con segnali di scuse e di pace intuendo evidentemente la gravità di quanto accaduto dopo Napoli-Salisburgo. De Laurentiis tuttavia è stato irremovibile: ha anche accettato le scuse, ma è pronto a dare un segnale forte.