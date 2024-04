Altro problema muscolare per Ngonge: a rischio anche la prossima partita

Brutte notizie per il Napoli che perde ancora per infortunio Cyril Ngonge che ora dovrà provare a recuperare il prima possibile in vista del rush finale di stagione. Ma il nuovo acquisto del Napoli di gennaio che ha accusato già tanti problemi muscolari può saltare anche la prossima partita col Monza. La sua convocazione è vincolata al responso dello staff medico.