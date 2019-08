Altro che amichevole! CorSport: a Marsiglia gioco sporco e colpi proibiti, Younes fa impazzire i francesi

Altro che amichevole: contro il Marsiglia gioco sporco e colpi proibiti. Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha deciso una magia ispirata di Mertens:

“E le chiamano amichevoli, ma dentro ci sono i gol, qualche occasione, il calcio autentico, fatto di furore e adrenalina, e quello un pochino «sporco», infarcito da un ceffone, sei «gialli» e un rosso sparito per generosità.

Il Napoli è consistente, incurante che i francesi abbiano anche nervi già scoperti che per poco non scatenano una rissa dopo un fallo assai brutto di Payet (su Younes che li fa impazzire), che poi s’intreccia con Insigne, al quale arriva uno schiaffo dal francese, derubricato in carezza da Pignard. L’unico gesto amichevole”