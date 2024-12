Allerta meteo Napoli-Lazio, Il Mattino - Sopralluogo speciale alla copertura del Maradona: spettacolo Geolier in dubbio

C'è l'incognita meteo per la gara di questa sera tra Napoli e Lazio. Le condizioni climatiche sono ad alto rischio come si legge sulle pagine de Il Mattino. Non ci sarà il tutto esaurito per la prima volta nelle gare di campionato. Dicevamo come, causa situazione meteo non ottimale, c'è massima allerta per quanto riguarda la copertura dello stadio Maradona.

Allerta meteo Napoli

Napoli - Stando a quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino verranno fatti dei sopralluoghi accurati con i droni sulla struttura della copertura dello stadio Maradona che già in passato ha creato qualche problema. Massima attenzione ai famigerati cupolini. Anche lo spettacolo di Geolier che dovrebbe presentare in campo il progetto tra il Napoli e la Disney è in forte dubbio per il maltempo.