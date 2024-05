Allenatore Napoli, colpo di scena ADL: ecco l'alternativa di Gasperini

Calciomercato Napoli - Se Gian Piero Gasperini dovesse dire di 'no' al Napoli allora non si farà trovare impreparato il presidente De Laurentiis che ha già avviato i contatti da tempo con quello che può essere il nuovo allenatore del Napoli.

Allenatore Napoli: colpo di scena ADL

Colpo di scena Napoli per la panchina perché l'allenatore può non essere Gasperini e nemmeno Italiano o Conte. Come svela Il Mattino ora un'altra trattativa avviata da tempo, poi congelata, sembra pronta a decollare: quella che porta a Stefano Pioli.

Nelle ultime ore, intanto, è arrivata anche la risoluzione del contratto con il Milan. Pioli e i rossoneri avrebbero raggiunto l'accordo anche per la buonuscita e quindi ci sarà una separazione consensuale. Dunque, è libero e può firmare col Napoli. Ed è da sempre una delle scelte che De Laurentiis ha caldeggiato: già a gennaio ci sono stati i primi contatti: anche a lui offerto il biennale, alla cifre del Milan. E quei contatti col suoi entourage non si sono mai fermati.