Conte fa allenamenti troppo lunghi: potrà utilizzare la sala da pranzo a Castel Volturno

Il Napoli sta allestendo la sala da pranzo del centro sportivo di Castel Volturno per consentire ai calciatori di mangiare lì dal momento che gli allenamenti di Antonio Conte potrebbero durare fino al pomeriggio.

Lo racconta oggi il quotidiano Il Mattino, anticipando la visita di Conte e del suo staff giovedì:

Poco gli importa che la struttura è chiusa da qualche giorno perché ha bisogno di allestire una sala per il pranzo perché i suoi allenamenti sono lunghi, lunghissimi e talvolta possono iniziare al mattino e continuare al pomeriggio. Conte sa che il centro tecnico non è come Appiano Gentile o Cobham ma non gliene importa nulla. Si adatterà perché non è uno che fa capricci come i bambini.

Va precisato, però, che la sala da pranzo a Castel Volturno esiste già. Gli allestimenti in corso riguardano lavori di ristrutturazione già in programma, che certamente torneranno utili anche ad Antonio Conte ed al suo staff in vista delle doppie sedute di allenamento che è solito condurre con le sue squadre. Non si tratta dunque di una costruzione ad-hoc, come inizialmente suggerito dalla stampa.