Allegri non vuole alibi! In casa Napoli si respira un’atmosfera serena nonostante una cosa

Ultime notizie SSC Napoli - Nonostante l’elenco degli indisponibili - tra cui figura sempre Buongiorno - resti corposo, in casa Napoli si respira un’atmosfera serena, scrive Tuttosport.

"Massimiliano Allegri non vuole alibi ed è pronto per il tour de force fino alla prossima sosta: nove partite nell’arco di ventinove giorni. Una maratona tra campionato e Champions League dove la profondità della rosa e la leadership ritrovata di Scott McTominay saranno gli ingredienti decisivi per riprendere con decisione la corsa verso gli obiettivi stagionali fissati dal presidente De Laurentiis"