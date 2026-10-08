Allegri non vuole alibi! In casa Napoli si respira un’atmosfera serena nonostante una cosa

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Autore Claudio Russo Giornalista professionista
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Ultime notizie SSC Napoli - Nonostante l’elenco degli indisponibili - tra cui figura sempre Buongiorno - resti corposo, in casa Napoli si respira un’atmosfera serena, scrive Tuttosport.

"Massimiliano Allegri non vuole alibi ed è pronto per il tour de force fino alla prossima sosta: nove partite nell’arco di ventinove giorni. Una maratona tra campionato e Champions League dove la profondità della rosa e la leadership ritrovata di Scott McTominay saranno gli ingredienti decisivi per riprendere con decisione la corsa verso gli obiettivi stagionali fissati dal presidente De Laurentiis"

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