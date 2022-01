Giudice Sportivo Serie A: Juve, Allegri squalificato! Il motivo

Ultimissime notizie sulla Serie A con il Giudice Sportivo Serie A pronto dare l'ufficialità delle squalifiche. Perché c'è anche Massimiliano Allegri della Juventus che rischia la squalifica di un turno per le proteste al termine di Juve Napoli.

Aggiornamenti di Repubblica riguardo le squalifiche del Giudice Sportivo Serie A con le ultime anche su Allegri della Juventus. Perché è accaduto tutto dopo Juve Napoli negli spogliatoi tra Allegri e l'arbitro Sozza.

In vista di Roma-Juve di domani, c’è da verificare anche cosa avrù scritto l’arbitro Sozza nel referto a proposito delle proteste vibrate dei giocatori bianconeri al termine della partita contro il Napoli. Non solo il capannello in campo al fischio finale intorno a lui, ci sarebbe stato anche un acceso confronto con Allegri negli spogliatoi e l'arbitro Sozza. Secondo quanto riporta Repubblica, Allegri rischia lo stop e la squalifica del Giudice Sportivo Serie A che oggi darà la decisione ufficiale.