Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli si ritroverà oggi in campo per la ripresa degli allenamenti. Come racconta il Corriere dello Sport, da valutare le condizioni di Buongiorno per il risentimento alla coscia destra. In attesa di novità dagli esami strumentali, per il difensore la stagione potrebbe anche essersi conclusa in anticipo.