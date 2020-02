Allan punito, Repubblica: provvedimenti simili potranno arrivare anche per altri giocatori

Notizie Calcio Napoli - Esclusione Allan, pugno duro da parte di Gennaro Gattuso che non fa sconti a nessuno. La Repubblica oggi in edicola commenta così la scelta dell'allenatore:

Patti chiari, amicizia lunga. Rino Gattuso non si è mai comportato come un semplice traghettatore e sta al contrario gestendo il Napoli con l’autorevolezza di un condottiero, guardando oltre il presente per ottenere il massimo dai suoi calciatori e ripristinare il rispetto delle regole dentro lo spogliatoio. Si spiegano così i toni estremamente aspri con cui l’allenatore calabrese ha annunciato la clamorosa esclusione di Allan dalla lista dei convocati per la trasferta di oggi pomeriggio (ore 18, divieto per i residenti in Campania) alla Sardegna Arena.

«Il centrocampista brasiliano resta a casa, in questi giorni s’è fatto delle grandi camminate in campo e non ha lavorato come piace a me, tutto qui. Ma non intendo fare polemiche e da lunedì si ripartirà daccapo, sono pronto a riprenderlo in considerazione per la partita successiva contro il Brescia, se le risposte in allenamento di Allan saranno differenti». Intanto però il mediano sudamericano salterà i 90’ di Cagliari e la sensazione è che in futuro analoghi provvedimenti potranno essere presi pure nei confronti di altri suoi compagni.